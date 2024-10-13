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        Elmalı Bölgesel İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Sempozyumu düzenlendi

        Antalya'da, Elmalı Bölgesel İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Sempozyumu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 12:07 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:10
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        Elmalı Bölgesel İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Sempozyumu düzenlendi
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        Antalya'da, Elmalı Bölgesel İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Sempozyumu gerçekleştirildi.

        Elmalı Belediyesi, Elmalı Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) desteğiyle Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda, ilçenin kültüründen biyoçeşitliliğine kadar tüm özellikleri ele alındı.

        İlçe Belediye Başkanı Halil Öztürk, yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle mücadelede toplumun tüm kesimlerinin işbirliğinin hayati önem taşıdığını söyledi.

        İklim değişikliğinin sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve politik bir mesele olduğunu aktaran Öztürk, "Çözüm üretirken sosyal adaleti göz önünde bulundurarak herkes için daha yaşanabilir bir şehir inşa etmeliyiz." dedi.

        Elmalı Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ali İhsan Öztekin de Elmalı'nın tarım çeşitliliği bakımından Türkiye'nin önde gelen bölgelerden olduğunu söyledi.

        Hukuki açıdan Elmalı'nın nasıl korunması gerektiğini anlatan Öztekin, "Elmalı'yı biz tüzel kişilik olarak temsil edebiliriz. Dava açma, hukuksal haklarımız var. Kuruluş tüzüğünde Elmalı'nın kültürünü, toprağını, yeraltı, yerüstünü korumak için dava açma hakkımız var." diye konuştu.

        İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Arıkan ise Hacımusalar Höyük kazılarında öğrenciyken görev aldığını, bölgenin önemli arkeolojik kalıntılara sahip olduğunu vurguladı.

        Sempozyumda, Gazi Üniversitesi Biyoloji ve Ekoloji Bölümünden Prof. Dr. Hayri Duman, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Saylan, İTÜ Enerji Enstitüsünden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kemal Kaymak, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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