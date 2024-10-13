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        Antalya Havalimanı'nın tuvaletinde yeni doğmuş bebek bulundu

        Antalya Havalimanı'nın engelli tuvaletinde yeni doğmuş bebek bulundu, 2 Rus gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 22:58 Güncelleme: 13.10.2024 - 22:58
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        Antalya Havalimanı'nın tuvaletinde yeni doğmuş bebek bulundu
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        Antalya Havalimanı'nın engelli tuvaletinde yeni doğmuş bebek bulundu, 2 Rus gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Havalimanı polisine, temizlik görevlisi tarafından engelli tuvaletinde klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulunduğuna yönelik ihbar yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, bebeğin bulunmasından 12 dakika önce Rus uyruklu E.B. tarafından terk edildiği, bu kişinin daha sonra yine Rus uyruklu E.B. isimli kişiyle pasaport kontuarlarına giderek ülkeden çıkış işlemleri yaptığı tespit edildi.

        Ekipler, 2 şüpheliyi Moskova'ya gitmek üzereyken gözaltına aldı.

        Yeni doğan bebek ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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