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        ALKÜ Sağlık Kampüsü Ortak Derslikler Binası Temel Atma Töreni yapıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Kampüsü Ortak Derslikler Binası Temel Atma Töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 12:21 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:03
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        ALKÜ Sağlık Kampüsü Ortak Derslikler Binası Temel Atma Töreni yapıldı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Kampüsü Ortak Derslikler Binası Temel Atma Töreni düzenlendi.

        ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Cikcilli yerleşkesindeki törende, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin temelini oluşturan merkezi dersliklerin temel atma törenini yaptıklarını söyledi.

        Yerleşkenin üniversite hocalarının çok güzel bir eğitim vereceği, öğrencilerinin de eğitimlerini en iyi şekilde tamamlayabilecekleri modern laboratuvarlar ve dersliklerin olacağı çok güzel bir amfi şekline dönüşeceğini dile getiren Türkdoğan, "Buranın geleceğini hayal ettiğinizde, bu ilk adımın ne kadar önemli olduğunu 5-6 yıl sonra daha da iyi anlayacağız. Bugün bu ana şahit eden sizlere geldiğiniz için teşekkür ederim." dedi.

        - Çavuşoğlu: "İnşallah çok başarılı doktorlar yetişecek"

        AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ise yaklaşık on yıl önce kurulan üniversitenin bugün öğrenci sayısının 20 bine yaklaştığını ifade etti.

        Bu sayının artacağını öngördüğünü belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Şu anda içinde bulunduğumuz Cikcilli yerleşkesinin tahsisini Orman Bakanlığımızdan aldık. Yaklaşık 1300 dönümlük bir arazi üzerinde inşa edilen bu hizmet binamızda, inşallah çok başarılı doktorlar yetişecek. Hocalarımızın en iyi şartlarda eğitim verebilmeleri için laboratuvarlar, amfiler, kütüphane ve diğer tüm imkanlarla donatılmış bir bina yapıyoruz. İnşallah iki yıl içinde bu binayı açacağız. Müteahhit arkadaşımızla sohbet ederken, ödenek sağlanırsa bir yılda bitirebileceğini söyledi. İnşallah gelecek yıl hep birlikte açılışı yapacağız. Allah ömür verirse, bu yerleşke için daha nice temel atacağız, nice açılışlar yapacağız. Alanya'nın üniversitesi, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en gözde üniversitelerinden biri olacak."

        - "Sağlık hizmetlerimizi daha da ileri taşıyacağız"

        Çavuşoğlu, Alanya'da hayırseverlerin katkılarıyla çok sayıda okul yapıldığını da aktararak, yeni yapılan ve bitmek üzere olan okullarla ikili eğitime son verdiklerini belirtti.

        Bugün temelini attıkları binanın bu sürecin önemli bir parçası olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

        "Eğitim kadar sağlık da bizim için çok önemli. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin şu anki kapasitesi 420. Ancak bunu 670 yatak kapasitesine çıkaracağız. Ayrıca, 50 yataklı bir onkoloji hastanesini de aynı alana inşa etmeyi planlıyoruz. Payallar'daki hastanemizin de kapasitesini 500 yatağa çıkaracağız. Tüm bu projelerle sağlık hizmetlerimizi daha da ileri taşıyacağız."

        - "Sağlık turizmden daha fazla gelir elde etmemiz lazım"

        Çavuşoğlu, çalışmalar sonucunda sağlık turizminin Türkiye’nin önemli gelir kalemlerinden biri haline geldiğinin altını çizerek, sağlık turizminden daha fazla gelir elde edilmesi gerektiğini vurguladı.

        Türkiye'nin, sağlık turizminde dünya genelinde üçüncü sıraya yükseldiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Özellikle Kovid-19 salgını döneminde sağlık sistemimizin kalitesi dünyada fark edildi ve bu süreçte Türkiye, birçok ülkeyle sağlıkta işbirliği anlaşmaları imzaladı. Önce kendi insanımıza hizmet edeceğiz ama turizm geliri de önemli. Sağlık turizmden daha fazla gelir elde etmemiz lazım. Bunun altyapısını da hep birlikte oluşturduk, oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Alanya Müftüsü İhsan İlhan dua etti, protokol üyeleri butona basarak temeli attı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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