ALKÜ Sağlık Kampüsü Ortak Derslikler Binası Temel Atma Töreni yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Kampüsü Ortak Derslikler Binası Temel Atma Töreni düzenlendi.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Cikcilli yerleşkesindeki törende, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin temelini oluşturan merkezi dersliklerin temel atma törenini yaptıklarını söyledi.

Yerleşkenin üniversite hocalarının çok güzel bir eğitim vereceği, öğrencilerinin de eğitimlerini en iyi şekilde tamamlayabilecekleri modern laboratuvarlar ve dersliklerin olacağı çok güzel bir amfi şekline dönüşeceğini dile getiren Türkdoğan, "Buranın geleceğini hayal ettiğinizde, bu ilk adımın ne kadar önemli olduğunu 5-6 yıl sonra daha da iyi anlayacağız. Bugün bu ana şahit eden sizlere geldiğiniz için teşekkür ederim." dedi.

"Şu anda içinde bulunduğumuz Cikcilli yerleşkesinin tahsisini Orman Bakanlığımızdan aldık. Yaklaşık 1300 dönümlük bir arazi üzerinde inşa edilen bu hizmet binamızda, inşallah çok başarılı doktorlar yetişecek. Hocalarımızın en iyi şartlarda eğitim verebilmeleri için laboratuvarlar, amfiler, kütüphane ve diğer tüm imkanlarla donatılmış bir bina yapıyoruz. İnşallah iki yıl içinde bu binayı açacağız. Müteahhit arkadaşımızla sohbet ederken, ödenek sağlanırsa bir yılda bitirebileceğini söyledi. İnşallah gelecek yıl hep birlikte açılışı yapacağız. Allah ömür verirse, bu yerleşke için daha nice temel atacağız, nice açılışlar yapacağız. Alanya'nın üniversitesi, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en gözde üniversitelerinden biri olacak."

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ise yaklaşık on yıl önce kurulan üniversitenin bugün öğrenci sayısının 20 bine yaklaştığını ifade etti.

- "Sağlık hizmetlerimizi daha da ileri taşıyacağız"

Çavuşoğlu, Alanya'da hayırseverlerin katkılarıyla çok sayıda okul yapıldığını da aktararak, yeni yapılan ve bitmek üzere olan okullarla ikili eğitime son verdiklerini belirtti.

Bugün temelini attıkları binanın bu sürecin önemli bir parçası olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Eğitim kadar sağlık da bizim için çok önemli. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin şu anki kapasitesi 420. Ancak bunu 670 yatak kapasitesine çıkaracağız. Ayrıca, 50 yataklı bir onkoloji hastanesini de aynı alana inşa etmeyi planlıyoruz. Payallar'daki hastanemizin de kapasitesini 500 yatağa çıkaracağız. Tüm bu projelerle sağlık hizmetlerimizi daha da ileri taşıyacağız."