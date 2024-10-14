Antalya Devlet Opera ve Balesi çocuk operası "Rapunzel"i sahneleyecek

Antalya DOB'un bale ve orkestra sanatçılarının da yer alacağı gösteride, orkestrayı Şef Ahmet Sait Karabulut yönetecek.

N. Zeynep Ergüven'in metinleştirdiği modernize hikayesiyle her yaştan izleyiciye hitap eden oyunun yönetmenliğini Sabri Özmener üstelenecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, en çok bilinen masallardan olan Rapunzel, besteci Ahmet Sait Karabulut'un müzikal temalarıyla sahneye konulacak.

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