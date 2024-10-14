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        Antalya Devlet Opera ve Balesi çocuk operası "Rapunzel"i sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), çocuk operası "Rapunzel"i yarın minik sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 13:38 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:38
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi çocuk operası "Rapunzel"i sahneleyecek
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), çocuk operası "Rapunzel"i yarın minik sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, en çok bilinen masallardan olan Rapunzel, besteci Ahmet Sait Karabulut'un müzikal temalarıyla sahneye konulacak.

        N. Zeynep Ergüven'in metinleştirdiği modernize hikayesiyle her yaştan izleyiciye hitap eden oyunun yönetmenliğini Sabri Özmener üstelenecek.

        Eserin dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı N. Gazal Ertan, koreografisi Kürşat Kılıç ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzası taşıyor.

        Eserde, "Rapunzel"i Betül Uzunoğlu Oruç, "Leo"yu M. Yusuf Yıldız, "Cadı"yı Seçil Fenercioğlu, "Mia"yı Sinem Seçil Baddal, "Bıdık"ı H. Ercan Uğur, "Karga"yı Engin Yaman ve "Pölsnderndorf Büyücüsü"nü Oya Vural canlandıracak.

        Antalya DOB'un bale ve orkestra sanatçılarının da yer alacağı gösteride, orkestrayı Şef Ahmet Sait Karabulut yönetecek.

        "Rapunzel", 15 Ekim'de saat 11.00'de Antalya DOB Opera Sahnesi'nde minik sanatseverlerle buluşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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