Antalya'da işitme engelli öğrencilere afet farkındalık eğitimi

Antalya'daki liselerde eğitim gören 30 işitme engelli öğrenciye afet ve arama kurtarma eğitimi verildi.

Konyaaltı Bilim ve Sanat Merkezince düzenlenen "Sessizliğimi duyan var mı?" projesi kapsamında kentteki liselerde eğitim gören 30 işitme engelli öğrenciye, Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerince eğitim verildi.

Eğitimlerde, afet anlarında ve sonrasında ne yapması gerektiği hakkında bilgi alan öğrencilere Antalya JAK ekibince, arama kurtarma köpekleriyle gösteri düzenlendi.

JAK Timi Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mahir Akdemir, işitme engellilerin enkaz altından ses çıkaramadığı için özellikle teknolojik aletlere ve arama kurtarma köpeklerine büyük görev düştüğünü anlattı. Konyaaltı Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hatice Üstüner, AA muhabirine, Türkiye'nin deprem, sel, orman yangınları gibi afetlerle sık sık karşı karşıya kaldığını söyledi. Afetlerin neden olabileceği zararları en aza indirmenin eğitimle mümkün olabileceğine işaret eden Üstüner, projeyle işitme engellilerin afet anında ve sonrasında ne yapmaları gerektiğini uygulamalı şekilde öğrettiklerini kaydetti.