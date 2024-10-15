Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alandaki pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü evinde Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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