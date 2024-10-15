Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü evinde Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 21:59 Güncelleme: 15.10.2024 - 22:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü evinde Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alandaki pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.

        Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"
        "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"
        Havalar soğuyacak
        Havalar soğuyacak
        15 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        15 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Odeabank satıldı
        Odeabank satıldı
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar

        Benzer Haberler

        Batı Akdeniz'de yaş sebze meyve ihracat hedefi 2 milyar dolar
        Batı Akdeniz'de yaş sebze meyve ihracat hedefi 2 milyar dolar
        Green Antalya EXPO, tarım sektörü temsilcilerini Antalya'da buluşturacak
        Green Antalya EXPO, tarım sektörü temsilcilerini Antalya'da buluşturacak
        Antalya Bilim Üniversitesi'nde Dünya Gıda Günü Konferansı gerçekleştirildi
        Antalya Bilim Üniversitesi'nde Dünya Gıda Günü Konferansı gerçekleştirildi
        Akdeniz'de 4,7'lik deprem
        Akdeniz'de 4,7'lik deprem
        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Antalya Devlet Opera ve Balesi çocuk operası "Rapunzel"i sahnelendi
        Antalya Devlet Opera ve Balesi çocuk operası "Rapunzel"i sahnelendi