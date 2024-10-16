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        Alanya'da ATM'lere zarar veren kişi yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bankalara ait çok sayıda ATM'ye zarar veren şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:20 Güncelleme: 16.10.2024 - 14:45
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        Alanya'da ATM'lere zarar veren kişi yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde bankalara ait çok sayıda ATM'ye zarar veren şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki farklı noktalarında bulunan ATM'lere zarar verildiği şikayeti üzerine harekete geçti.

        Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli M.Ç'yi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirlenen zanlı Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'ne gönderildi.

        Öte yandan M.Ç'nin ATM'lere zarar vermesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

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