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        Antalya Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeği bırakan Rus kadın tutuklandı

        Antalya Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeği bıraktığı gerekçesiyle gözaltına alınan Rus kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 18:53 Güncelleme: 16.10.2024 - 18:53
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        Antalya Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeği bırakan Rus kadın tutuklandı
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        Antalya Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeği bıraktığı gerekçesiyle gözaltına alınan Rus kadın tutuklandı.

        Antalya Havalimanı'nda 13 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde bir engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içinde yeni doğmuş bebek bulunmasına ilişkin gözaltına alınan ve hastanede tedavi altında olan Rusya vatandaşı E.B. (28) taburcu edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rus kadın tutuklandı.

        - Olay

        Antalya Havalimanı polisine, 13 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde temizlik görevlisi tarafından engelli tuvaletinde klozet içinde yeni doğmuş bebek bulunduğuna yönelik ihbar yapılmış, bebeğin Rus uyruklu E.B. tarafından terk edildiği tespit edilmişti.

        Ekipler E.B. ve yanında bulunan kadını Moskova'ya gitmek üzereyken gözaltına almış, bebeğin annesi olduğu iddia edilen kadın hastanede tedavi altına alınmış, diğer kadın ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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