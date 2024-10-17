Antalya Bilim Üniversitesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, konferans salonunda düzenlenen törenle Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencileri mesleklerine attıkları ilk adımı temsil eden beyaz önlüklerini giydiler.

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