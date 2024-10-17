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        Antalya Bilim Üniversitesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi

        Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 09:51 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:02
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        Antalya Bilim Üniversitesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi
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        Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, konferans salonunda düzenlenen törenle Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencileri mesleklerine attıkları ilk adımı temsil eden beyaz önlüklerini giydiler.

        Törende konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayla Gürsoy Beyaz, önlük töreninin sağlık ekibi üyelerinin profesyonel meslek yaşamlarına adım atışını simgelediğini belirtti.

        Törene Gürsoy'un yanı sıra Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Ekercin, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

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