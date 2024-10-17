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        3. Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri 19 Ekim'de yapılacak

        3. Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 10:48 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:06
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        3. Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri 19 Ekim'de yapılacak
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        3. Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

        Kaş Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyon, ilçeye bağlı Kınık Mahallesi'ndeki statta gerçekleştirilecek.

        Aralarında başpehlivanların da bulunduğu onlarca güreşçinin katılacağı etkinliğin, yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

        Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, etkinliğe tüm halkı davet etti.

        Galeri
        Galeri

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