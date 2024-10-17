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        Muratpaşa Belediyesi "Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras - Antalya Kaleiçi Evleri" projesini hayata geçirdi

        Antalya'nın kent merkezi Kaleiçinin hikayeleri, "Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras - Antalya Kaleiçi Evleri" projesinde hayat buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:34 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:34
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        Muratpaşa Belediyesi "Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras - Antalya Kaleiçi Evleri" projesini hayata geçirdi
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        Antalya'nın kent merkezi Kaleiçinin hikayeleri, "Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras - Antalya Kaleiçi Evleri" projesinde hayat buldu.

        Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üçüncü etabı tamamlanan projede Kaleiçi'nde 61 yapının geçmişi, 4 dilde belgesele aktarıldı.

        Belgeseller, yapıların girişlerine yerleştirilen karekodlar sayesinde cep telefonlarıyla taranarak izlenebiliyor.

        Anlatılan hikayeler arasında Atatürk’ün istihbaratçısı Ali Zülfikar Bey'in yaşadığı ev de yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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