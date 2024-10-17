Muratpaşa Belediyesi "Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras - Antalya Kaleiçi Evleri" projesini hayata geçirdi
Antalya'nın kent merkezi Kaleiçinin hikayeleri, "Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras - Antalya Kaleiçi Evleri" projesinde hayat buldu.
Antalya'nın kent merkezi Kaleiçinin hikayeleri, "Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras - Antalya Kaleiçi Evleri" projesinde hayat buldu.
Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üçüncü etabı tamamlanan projede Kaleiçi'nde 61 yapının geçmişi, 4 dilde belgesele aktarıldı.
Belgeseller, yapıların girişlerine yerleştirilen karekodlar sayesinde cep telefonlarıyla taranarak izlenebiliyor.
Anlatılan hikayeler arasında Atatürk’ün istihbaratçısı Ali Zülfikar Bey'in yaşadığı ev de yer alıyor.
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