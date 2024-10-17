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        Antalya'da parkta bir kişiyi öldüren sanık hakim karşısında

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki çocuk parkında bir kişiyi öldüren sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:41 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:41
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        Antalya'da parkta bir kişiyi öldüren sanık hakim karşısında
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki çocuk parkında bir kişiyi öldüren sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Muaz Çoban (47) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, sanık avukatı duruşmada hazır bulundu.

        Savunma yapan sanık, olay günü sabahından itibaren içmeye başladığını belirterek, "Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece o gün çok içki içtiğimi hatırlıyorum. Çok pişmanım. Geceleri vicdan azabından uyuyamıyorum." dedi.

        Duruşma salonunda olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri izlendi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kızılsaray Mahallesi 75. Sokak'taki çocuk parkında 28 Haziran'da yaşanan olayda, göğsünden bıçaklanan Süleyman Celebe (51) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Celebe'yi göğsünden bıçaklayıp öldüren kişinin Muaz Çoban olduğunu tespit etmişti.

        Görüntülerden zanlının izini süren ekipler, şüpheliyi 6 saat sonra Muratpaşa ilçesindeki başka bir parkta otururken yakalamıştı.

        Tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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