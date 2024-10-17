Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kundaklama şüphesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:35 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kundaklama şüphesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Emniyetten yapılan açıklamaya göre, ilçede faaliyet gösteren bir otomobil galerisinde park halinde bulunan 2 aracın motosiklet ile yüzleri kapalı 2 kişi tarafından benzin dökülerek yakılması olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Çalışmada, olayı gerçekleştirenlerin İ.C.K. ve S.Y.A. olduğu tespit edildi.

        Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü?
        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü?
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bütçe ayık kaldı
        Bütçe ayık kaldı
        "Her yerim doğal"
        "Her yerim doğal"
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Temizlik yapıyordu! Baza üzerine devrildi!
        Temizlik yapıyordu! Baza üzerine devrildi!
        Üçlü savunma planı!
        Üçlü savunma planı!
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Babasıyla kavga etti! Polislere ateş açtı!
        Babasıyla kavga etti! Polislere ateş açtı!
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        HIV'de korkutan artış!
        HIV'de korkutan artış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

        Benzer Haberler

        Kumluca'daki "100. Yıl Camisi" ilçe müftülüğüne devredildi
        Kumluca'daki "100. Yıl Camisi" ilçe müftülüğüne devredildi
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Tek yumrukla komaya giren çiçekçinin beyin ölümü gerçekleşti
        Tek yumrukla komaya giren çiçekçinin beyin ölümü gerçekleşti
        Aksu'da çıkan ot ve çalılık yangını kontrol altına alındı
        Aksu'da çıkan ot ve çalılık yangını kontrol altına alındı
        Antalya'da parkta bir kişiyi öldüren sanık hakim karşısında
        Antalya'da parkta bir kişiyi öldüren sanık hakim karşısında
        Dalış turizminin merkezi Kaş'ın su altı zenginlikleri görüntülendi
        Dalış turizminin merkezi Kaş'ın su altı zenginlikleri görüntülendi