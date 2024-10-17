Antalya'da kundaklama şüphesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, ilçede faaliyet gösteren bir otomobil galerisinde park halinde bulunan 2 aracın motosiklet ile yüzleri kapalı 2 kişi tarafından benzin dökülerek yakılması olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmada, olayı gerçekleştirenlerin İ.C.K. ve S.Y.A. olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.