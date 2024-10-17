Kumluca'daki "100. Yıl Camisi" ilçe müftülüğüne devredildi
Kumluca Belediyesi, 100. Yıl Camisi'ni ilçe müftülüğüne devretti.
Kumluca Belediyesi, 100. Yıl Camisi'ni ilçe müftülüğüne devretti.
Kumluca Belediye Meclisi, "Büyük Kumluca Camisi"nin ismini "100. Yıl Camisi" olarak değiştirerek, Kumluca Müftülüğüne devredilmesi kararını aldı.
Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, caminin isminin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına atıfta bulunacak şekilde değiştirildiğini söyledi.
Avcıoğlu, müftülüğe devredilen caminin, dini ve toplumsal işlevlerini daha etkin bir şekilde sürdüreceğini kaydetti.
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