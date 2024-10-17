Kemer'deki endemik bitki ve çiçek türleri araştırılacak

Antalya'nın Kemer ilçesinde, endemik bitki ve çiçek türlerinin korunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla sürdürülebilirlik odaklı sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) ile Belek Turizm Merkezi'ndeki Ela Excellence Resort Otel işbirliğinde gerçekleştirilen projeyle ilçedeki endemik bitki türleri üzerinde çalışma yapılacak.

ANTOK Başkanı Prof. Dr. İsmail Gökhan Deniz, proje kapsamında Kemer bölgesindeki endemik bitki türlerini belirleyeceklerini ve haritalandıracaklarını belirtti.

Bu çalışmayla nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin korunması ve çoğaltılması, sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi ve yerel halkın duyarlılığının artırılmasının hedeflendiğini anlatan Deniz, bilimsel araştırmalara da katkı sağlayacak bir projeye imza atacaklarını kaydetti.

Ela Excellence Resort Otel yöneticilerinden Mehmet Can Akbalık da Kemer'in eşsiz doğası ve endemik türleriyle turizm için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Bölgenin doğallığının korunması amacıyla örnek bir çalışma gerçekleştireceklerini belirten Akbalık, "Projeyle endemik bitki türlerinin doğal ortamlarda çoğaltılmasını üstelenerek hem biyolojik çeşitliliği koruyacak hem de sürdürülebilir turizm ilkesine katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.