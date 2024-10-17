Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kemer'deki endemik bitki ve çiçek türleri araştırılacak

        Antalya'nın Kemer ilçesinde, endemik bitki ve çiçek türlerinin korunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla sürdürülebilirlik odaklı sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 17:21 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kemer'deki endemik bitki ve çiçek türleri araştırılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kemer ilçesinde, endemik bitki ve çiçek türlerinin korunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla sürdürülebilirlik odaklı sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

        Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) ile Belek Turizm Merkezi'ndeki Ela Excellence Resort Otel işbirliğinde gerçekleştirilen projeyle ilçedeki endemik bitki türleri üzerinde çalışma yapılacak.

        ANTOK Başkanı Prof. Dr. İsmail Gökhan Deniz, proje kapsamında Kemer bölgesindeki endemik bitki türlerini belirleyeceklerini ve haritalandıracaklarını belirtti.

        Bu çalışmayla nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin korunması ve çoğaltılması, sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi ve yerel halkın duyarlılığının artırılmasının hedeflendiğini anlatan Deniz, bilimsel araştırmalara da katkı sağlayacak bir projeye imza atacaklarını kaydetti.

        Ela Excellence Resort Otel yöneticilerinden Mehmet Can Akbalık da Kemer'in eşsiz doğası ve endemik türleriyle turizm için önemli bir değer olduğunu söyledi.

        Bölgenin doğallığının korunması amacıyla örnek bir çalışma gerçekleştireceklerini belirten Akbalık, "Projeyle endemik bitki türlerinin doğal ortamlarda çoğaltılmasını üstelenerek hem biyolojik çeşitliliği koruyacak hem de sürdürülebilir turizm ilkesine katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü?
        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü?
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bütçe ayık kaldı
        Bütçe ayık kaldı
        "Her yerim doğal"
        "Her yerim doğal"
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Üçlü savunma planı!
        Üçlü savunma planı!
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        HIV'de korkutan artış!
        HIV'de korkutan artış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

        Benzer Haberler

        Antalya'da darbedilen çiçekçinin beyin ölümü gerçekleşti
        Antalya'da darbedilen çiçekçinin beyin ölümü gerçekleşti
        Tek yumrukla komaya giren çiçekçinin beyin ölümü gerçekleşti (2)
        Tek yumrukla komaya giren çiçekçinin beyin ölümü gerçekleşti (2)
        Antalya'da 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 kişi yakalandı
        Antalya'da 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 kişi yakalandı
        Antalya çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 211 kişi yakalandı
        Antalya çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 211 kişi yakalandı
        Kumluca'daki "100. Yıl Camisi" ilçe müftülüğüne devredildi
        Kumluca'daki "100. Yıl Camisi" ilçe müftülüğüne devredildi
        Antalya'da kundaklama şüphesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Antalya'da kundaklama şüphesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı