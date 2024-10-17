Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor'da hedef Süper Lig'de kalmak

        Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ilk hedeflerinin Trendyol Süper Lig'de kalmak olduğunu belirterek, "Genel olarak Alanyaspor'un durumu gayet iyi. Şu an tek problemimiz devre arasına kadar sakatlıklar ve cezalı oyuncular riski. Özellikle bazı mevkilerde sakatlık yaşanırsa ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliriz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 19:06 Güncelleme: 17.10.2024 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor'da hedef Süper Lig'de kalmak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ilk hedeflerinin Trendyol Süper Lig'de kalmak olduğunu belirterek, "Genel olarak Alanyaspor'un durumu gayet iyi. Şu an tek problemimiz devre arasına kadar sakatlıklar ve cezalı oyuncular riski. Özellikle bazı mevkilerde sakatlık yaşanırsa ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliriz." dedi.

        Tekke, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

        Oyuncularla çok iyi çalıştıklarını anlatan Tekke, "Zaten 4 milli oyuncumuz var, gençlerle 6 oyuncumuz eksik. Toplamda 14-15 oyuncumuz var. Özellikle burada kalanlar için yoğun ve verimli bir dönem geçti diyebilirim. Oyuncuların morali gayet yerinde. Sakatlarımız var, dönen oyuncularımız da var ama genel olarak durum iyi görünüyor. Moraller yerinde, antrenmanlarımız da oldukça iyi geçiyor." diye konuştu.

        Bay haftasına kadar oynayacakları üç maçın önemine dikkati çeken Tekke, "Bu yüzden önümüzdeki üç hafta bizim için çok önemli. İlk maçımız, iyi bir takım olan Kasımpaşa'ya karşı olacak. Zor bir maç, zaten kolay maçımız olmadı ve olmayacak. Kasımpaşa, düzenli ve birbiriyle oynamaya alışkın bir takım. Özellikle geçiş hücumlarını çok iyi yapıyorlar. Zor bir maç olacak, ama biz de planlarımız ve organizasyonlarımızla hazırlanıyoruz. Şu an her şey istediğimiz gibi gidiyor." şeklinde konuştu.

        Ligde oynadıkları ilk 8 maçı da değerlendiren Tekke, berabere kaldıkları Göztepe ve özellikle Eyüpspor maçlarının, en iyi oyunu ortaya koydukları maçlar arasında yer aldığını vurguladı. Alanyaspor'un elindeki her oyuncuyu kullanmaya çalıştığına dikkati çeken Tekke, şöyle devam etti:

        "Kadromuz belli, sayımız belli, oyuncuların durumu belli. Şu ana kadar beklentilerin üstünde gidiyoruz. Bu sekiz maçlık periyotta, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi takımlara karşı mağlup olduk ama bu takımlardan ikisine karşı puan alma şansımız vardı. Genel olarak Alanyaspor'un durumu gayet iyi. Şu an tek problemimiz devre arasına kadar sakatlıklar ve cezalı oyuncular riski. Özellikle bazı mevkilerde sakatlık yaşanırsa ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Ama şu an için takım keyifli, kendine güvenen ve planlı bir oyun sergiliyor."

        Tekke, Alanyaspor'un oyun tarzının çok fazla konuşulmadığını ancak ilgilenen kişilerin dikkatini çeken ve övgü alan bir takım olduklarının altını çizerek, oyunu daha da nasıl geliştirebilecekleri üzerine çalıştıklarını söyledi.

        Ligde önlerine koydukları en önemli hedefin Süper Lig'de kalmak olduğunu aktaran Tekke, Güney Koreli oyuncuları Hwang'in sağlık durumuyla ilgili soruya, "Oyuncumuz Hwang yarın bize katılacak. Sakatlığı iyileşmiş gibi gözüküyor ama tam maç kondisyonunda olup olmadığını göreceğiz. Belki kullanabiliriz, belki kullanamayız. Ancak büyük ihtimalle oyunun ilk bölümünde yer almayacak." şeklinde yanıtladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü?
        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü?
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        17 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Dolandırıcılıktan yakalandı, yıllar önceki cinayet ortaya çıktı
        Dolandırıcılıktan yakalandı, yıllar önceki cinayet ortaya çıktı
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        Eşinin fotoğrafını görünce tek yumrukla komaya sokmuştu: Acı haber geldi
        Eşinin fotoğrafını görünce tek yumrukla komaya sokmuştu: Acı haber geldi
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Savunma Sanayii Destekleme Fonu bütçesi yüzde 55 artacak
        Savunma Sanayii Destekleme Fonu bütçesi yüzde 55 artacak
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bütçe ayık kaldı
        Bütçe ayık kaldı
        "Her yerim doğal"
        "Her yerim doğal"
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi

        Benzer Haberler

        Antalya'da çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü
        Antalya'da çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü
        Fatih Tekke: Oyuncuların morali gayet yerinde
        Fatih Tekke: Oyuncuların morali gayet yerinde
        Antalya'da orman yangını
        Antalya'da orman yangını
        Kemer'deki endemik bitki ve çiçek türleri araştırılacak
        Kemer'deki endemik bitki ve çiçek türleri araştırılacak
        Antalya'da darbedilen çiçekçinin beyin ölümü gerçekleşti
        Antalya'da darbedilen çiçekçinin beyin ölümü gerçekleşti
        Tek yumrukla komaya giren çiçekçinin beyin ölümü gerçekleşti (2)
        Tek yumrukla komaya giren çiçekçinin beyin ölümü gerçekleşti (2)