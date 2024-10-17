Alanyaspor'da hedef Süper Lig'de kalmak

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ilk hedeflerinin Trendyol Süper Lig'de kalmak olduğunu belirterek, "Genel olarak Alanyaspor'un durumu gayet iyi. Şu an tek problemimiz devre arasına kadar sakatlıklar ve cezalı oyuncular riski. Özellikle bazı mevkilerde sakatlık yaşanırsa ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliriz." dedi.

Tekke, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Oyuncularla çok iyi çalıştıklarını anlatan Tekke, "Zaten 4 milli oyuncumuz var, gençlerle 6 oyuncumuz eksik. Toplamda 14-15 oyuncumuz var. Özellikle burada kalanlar için yoğun ve verimli bir dönem geçti diyebilirim. Oyuncuların morali gayet yerinde. Sakatlarımız var, dönen oyuncularımız da var ama genel olarak durum iyi görünüyor. Moraller yerinde, antrenmanlarımız da oldukça iyi geçiyor." diye konuştu. Bay haftasına kadar oynayacakları üç maçın önemine dikkati çeken Tekke, "Bu yüzden önümüzdeki üç hafta bizim için çok önemli. İlk maçımız, iyi bir takım olan Kasımpaşa'ya karşı olacak. Zor bir maç, zaten kolay maçımız olmadı ve olmayacak. Kasımpaşa, düzenli ve birbiriyle oynamaya alışkın bir takım. Özellikle geçiş hücumlarını çok iyi yapıyorlar. Zor bir maç olacak, ama biz de planlarımız ve organizasyonlarımızla hazırlanıyoruz. Şu an her şey istediğimiz gibi gidiyor." şeklinde konuştu.

Ligde oynadıkları ilk 8 maçı da değerlendiren Tekke, berabere kaldıkları Göztepe ve özellikle Eyüpspor maçlarının, en iyi oyunu ortaya koydukları maçlar arasında yer aldığını vurguladı. Alanyaspor'un elindeki her oyuncuyu kullanmaya çalıştığına dikkati çeken Tekke, şöyle devam etti: "Kadromuz belli, sayımız belli, oyuncuların durumu belli. Şu ana kadar beklentilerin üstünde gidiyoruz. Bu sekiz maçlık periyotta, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi takımlara karşı mağlup olduk ama bu takımlardan ikisine karşı puan alma şansımız vardı. Genel olarak Alanyaspor'un durumu gayet iyi. Şu an tek problemimiz devre arasına kadar sakatlıklar ve cezalı oyuncular riski. Özellikle bazı mevkilerde sakatlık yaşanırsa ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Ama şu an için takım keyifli, kendine güvenen ve planlı bir oyun sergiliyor."