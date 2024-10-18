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        Zabıta ekipleri Konyaaltı sahilindeki 4 bin 360 olaya müdahale etti

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Konyaaltı Sahili'nde vatandaşların ve turistlerin huzuru için yıl boyu yaptığı denetimlerde 4 bin 360 olaya müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:35 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:35
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        Zabıta ekipleri Konyaaltı sahilindeki 4 bin 360 olaya müdahale etti
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Konyaaltı Sahili’nde vatandaşların ve turistlerin huzuru için yıl boyu yaptığı denetimlerde 4 bin 360 olaya müdahale etti.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Turizm ve Sahiller Zabıta Amirliğince vatandaşların ve kente gelen misafirlerin huzuru için yıl boyunca Konyaaltı Sahili'nde 4 bin 360 birçok olaya müdahale ettiği belirtildi.

        Seyyar satıcılar ve dilenciler sahilden uzaklaştırılırken, yüksek müzikle çevreyi rahatsız eden 52 kişi ve denize giren vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan 304 amatör balıkçıya engel olunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sahil bandında yerleşimi yasak olan 724 çadır ve 202 karavan bölgeden kaldırılırken, izinsiz şekilde sup board kiralaması yapan kişilerin de faaliyetleri engellendi. Çevreye rahatsızlık verme, işgal, çevreyi kirletme, emre aykırı davranışta bulunma gibi sebeplerden dolayı 92 kişiye ceza yazıldı. Denetimlerde, vatandaş sağlığı için el konulan ürünler, imha edilerek ya da geri dönüşüme gönderildi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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