Zabıta ekipleri Konyaaltı sahilindeki 4 bin 360 olaya müdahale etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Konyaaltı Sahili’nde vatandaşların ve turistlerin huzuru için yıl boyu yaptığı denetimlerde 4 bin 360 olaya müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Turizm ve Sahiller Zabıta Amirliğince vatandaşların ve kente gelen misafirlerin huzuru için yıl boyunca Konyaaltı Sahili'nde 4 bin 360 birçok olaya müdahale ettiği belirtildi.

Seyyar satıcılar ve dilenciler sahilden uzaklaştırılırken, yüksek müzikle çevreyi rahatsız eden 52 kişi ve denize giren vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan 304 amatör balıkçıya engel olunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: