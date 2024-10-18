Antalya'da toptancı haline malzeme almaya gelen bir kişi hayatını kaybetti
Antalya'nın Kepez ilçesindeki toptancı haline malzeme almaya gelen bir kişi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Kepez ilçesindeki toptancı haline malzeme almaya gelen bir kişi hayatını kaybetti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi'ne sabah saatlerinde gelen Mehmet Çolakoğlu (73) sebzeleri incelerken bir anda yere düştü.
Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi yaptığı incelemede, Çolakoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
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