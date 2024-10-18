Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in bebeği 2 yaşına girdi

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in dünyaya gelen "Özlenen" isimli bebeği, iki yaşına girdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kadavradan rahim nakledildikten 14 ay sonra annelik sevinci yaşayan Havva Erdem ve bebeği Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile bir araya geldi.

Rektör Özkan, buluşmada, dokundukları insanların hayatının nasıl değiştiğini görmenin en büyük mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Dünyanın ilk rahim naklini 2011 yılında yaptıklarını anımsatan Özkan, şöyle konuştu:

"Biraz uzun bir süreçti bizim için. Derya Sert'te hesaplayamadığımız şeylerle karşılaştık. Ancak 9 yılın sonunda dünyanın ilk rahim nakli bebeğinin sahibi oldu. Ömer Özkan bebeğimiz oldu. Bunun sonrasında hemen Havva'ya ikinci rahim naklini yaptık. O ilkinde edindiğimiz bilgiler ışığında Havva çok daha şanslıydı. 14 ay gibi bir zaman sonucunda da Özlenen bebeği kucağına aldı. Her şey gayet iyi gidiyor. Hem Havva için hem Derya için hem de çocuklar için. Dünyada bebeği olmayacak olan insanlar için bir umut oldu. Bu anlamda bütün ekip bütün hastalar bunu bekleyenler de var. Hala o açıdan gerçekten çok mutluluk verici."

- Yeni nakiller planlanıyor

Rahim nakli bekleyen yurt içinden ve yurt dışından birçok hastanın olduğunu söyleyen Rektör Özkan, eğer uygun bir zaman olursa onları da yapmayı planladıklarını belirtti.

Özkan, mevzuatla ilgili çalışmaların tamamlandığını, bundan sonraki süreçlerin uzun sürmeyeceğini düşündüğünü ifade ederek, Sağlık Bakanlığıyla koordinasyonlu çalıştıklarını söyledi.

Rahim nakli ile anne olan Havva Erdem ise nakille hayatının değil dünyasının değiştiğini belirtti.

Hayatındaki her şeyin "Özlenen" bebek üzerine olduğunu dile getiren Erdem, "2 yıl o kadar güzel geçti ki. O uyursa belki birazcık otururum. Onun haricinde her şeyim onunla. O gözünü açtıktan sonra başka ikinci düşündüğüm hiçbir şey yok. Gözümü onunla açıp onunla kapatıyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum." dedi.