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        Antalya'da motosikletin çarptığı küçük kız yaralandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde motosikletin çocuğa çarptığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:18 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:18
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        Antalya'da motosikletin çarptığı küçük kız yaralandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde motosikletin çocuğa çarptığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Edinilen bilgiye göre, Teomanpaşa Mahallesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi'nde annesinin yanından koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen 7 yaşındaki kız çocuğuna, kurye Oğuz Özyay'ın kullandığı motosiklet çarptı.

        Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

        Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen kız çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Hastanede tedavisi süren çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Görüntülerde, çarpışmanın etkisiyle savrulan çocuk ve motosiklet sürücüsü Özyay'ın motorunu durdurup kızın annesine sağlık durumunu sorduğu görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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