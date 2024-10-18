Antalya'da otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.
D-400 kara yolu üzerinde Denizkızı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Abdullah A'ya (78) sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 BIS 128 plakalı otomobil çarptı.
Yaralanan Abdullah A, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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