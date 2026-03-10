Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Vefat eden teknik direktör Engin Fırat'ın cenazesi, Antalya'da defnedildi

        Hayatını kaybeden teknik direktör Engin Fırat'ın cenazesi, memleketi Antalya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 12:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vefat eden teknik direktör Engin Fırat'ın cenazesi, Antalya'da defnedildi

        Hayatını kaybeden teknik direktör Engin Fırat'ın cenazesi, memleketi Antalya'da toprağa verildi.

        Son olarak Lübnan ekibi Nejmeh'i çalıştıran ve İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında vefat ettiği öğrenilen Fırat’ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Antalya’nın Kemer ilçesine getirildi.

        Engin Fırat için Göynük Mahallesi’ndeki baba evinin önünde cenaze namazı kılındı. Fırat'ın cenazesi, daha sonra Göynük Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenaze töreninde Engin Fırat'ın babası Mehmet Fırat, annesi Nazmiye Fırat güçlükle ayakta dururken, yakınları, sevenleri, arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

        Fenerbahçe, Antalyaspor, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor, LR Ahlen, Incheon United, Saipa ve İran Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan Fırat, Moldova ve Kenya Milli Takımları ile Gostaresh ve Saija kulüplerinde teknik direktör olarak çalıştı.

        Karabükspor, Dallas City ile Vllaznia kulüplerinde sportif direktörlük görevinde bulunan Fırat, geçen ay Lübnan kulübü Nejmeh'te göreve başlamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi

        Benzer Haberler

        Teknik direktör Engin Fırat'a son görev
        Teknik direktör Engin Fırat'a son görev
        Nineler ve torunları mendil geleneğinde buluştu: Ellerini öptükleri nineler...
        Nineler ve torunları mendil geleneğinde buluştu: Ellerini öptükleri nineler...
        Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden üreticilere bordo bulamacı desteği
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden üreticilere bordo bulamacı desteği
        Patronunu 8 milyon 500 bin TL dolandıran çalışan tutuklandı
        Patronunu 8 milyon 500 bin TL dolandıran çalışan tutuklandı
        Serik'te hat, naht ve ebru eserlerinden oluşan sergi açıldı
        Serik'te hat, naht ve ebru eserlerinden oluşan sergi açıldı