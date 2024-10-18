Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Sorgun Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına ekipler müdahale etti.
Manavgat Kaymakamı Adil Karataş ile Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, olay yerine gelerek ekiplerin söndürme çalışmasını yerinde takip etti.
Yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda söndürüldü.
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