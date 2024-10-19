Antalyaspor-Galatasaray maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maça göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 22 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızlı takım, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Akdeniz temsilcisine konuk oldu.

Galatasaray, karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Mauro Icardi ile başladı.

Teknik direktör Buruk, Corendon Alanyaspor ile ligde son oynadıkları maçta ilk 11'de forma verdiği Barış Alper Yılmaz'ın yerine Antalyaspor karşısında Sallai'ye şans verdi. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı. - Antalyaspor'da iki değişiklik Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, ligde son oynadıkları maçın ilk 11'inde iki değişiklik yaptı.

Antalyaspor mücadeleye Kenan Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Thalisson Kelven, Güray Vural, Erdal Rakip, Oleksandr Petrusenko, Andros Townsend, Sam Larsson, Sander Van de Streek, Braian Samudio ile başladı. Alex, ligde Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın kadrosuna göre Jakub Kaluzinski ile Moussa Djenepo'yu yedek soyundurdu. Bu oyuncuların yerine Erdal Rakip ile Sander Van de Streek'e ilk 11'de forma şansı verdi. Kırmızı-beyazlıların yedek kulübesinde Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Soner Dikmen, Adolfo Gaich, Djenepo, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Emre Uzun, Abdurrahim Dursun, Burak İngenç yer aldı.