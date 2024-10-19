Antalya'daki orman yangını yaklaşık 2 hektarlık alan ve eve zarar verdi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan ve bir ev zarar gördü.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan ve bir ev zarar gördü.
Yenikışla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, 2 yangın söndürme uçağı, Kumluca ve Finike Orman İşletme müdürlüklerine ait 10 arazöz, 3 su tankeri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Olayda, yaklaşık 2 hektarlık kızılçam ormanı ve bir ev zarar gördü. Yangından etkilenen evin boş olduğu öğrenildi.
Bölgedeki soğutma çalışmaları ve yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarmanın araştırması sürüyor.
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