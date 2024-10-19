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        Antalya'daki orman yangını yaklaşık 2 hektarlık alan ve eve zarar verdi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan ve bir ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 19:56 Güncelleme: 19.10.2024 - 20:05
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        Antalya'daki orman yangını yaklaşık 2 hektarlık alan ve eve zarar verdi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan ve bir ev zarar gördü.

        Yenikışla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, 2 yangın söndürme uçağı, Kumluca ve Finike Orman İşletme müdürlüklerine ait 10 arazöz, 3 su tankeri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

        Olayda, yaklaşık 2 hektarlık kızılçam ormanı ve bir ev zarar gördü. Yangından etkilenen evin boş olduğu öğrenildi.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları ve yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarmanın araştırması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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