Antalya'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Kepez ilçesinde, minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Kepez ilçesinde, minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Fatih Eyi (18) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Varsak Mahallesi'nde Bekir K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosikletteki sürücü Eyi, sağlık ekibince Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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