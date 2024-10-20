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        Antalya'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde, minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 12:42 Güncelleme: 20.10.2024 - 12:42
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        Antalya'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde, minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Fatih Eyi (18) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Varsak Mahallesi'nde Bekir K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosikletteki sürücü Eyi, sağlık ekibince Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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