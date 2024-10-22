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        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 39 şüpheli yakalandı

        Antalya'da polis ekiplerince 4 ilçede eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:01
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        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 39 şüpheli yakalandı
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        Antalya'da polis ekiplerince 4 ilçede eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin koordinesinde Kepez, Muratpaşa, Aksu ve Serik ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 7 tabanca, 5 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 157 fişek, 40 kartuş, 2 bıçak, 22 kök kenevir ve 350 gram esrar ele geçirildi.

        Operasyonda Kepez'de 27, Muratpaşa'da 8, Aksu'da 3 ve Serik'te 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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