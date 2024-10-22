Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 39 şüpheli yakalandı

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 7 tabanca, 5 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 157 fişek, 40 kartuş, 2 bıçak, 22 kök kenevir ve 350 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin koordinesinde Kepez, Muratpaşa, Aksu ve Serik ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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