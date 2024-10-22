Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi
Antalya'nın Kaş ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, denize girmenin keyfini yaşadı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, denize girmenin keyfini yaşadı.
Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı ilçede, nem oranı ise yüzde 57 olarak ölçüldü.
Güneşli havayı değerlendiren tatilciler, ilçenin ünlü plajlarında hareketlilik oluşturdu.
Bazı tatilciler denize girerken bazıları da plajda güneşlenmeyi tercih etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.