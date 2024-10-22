Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

Bazı tatilciler denize girerken bazıları da plajda güneşlenmeyi tercih etti.

Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı ilçede, nem oranı ise yüzde 57 olarak ölçüldü.

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