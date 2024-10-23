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        Dünya Bocce Şampiyonası başladı

        Dünya Bocce Şampiyonası, Antalya'nın Kemer İlçesinde kortej yürüyüşüyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 23:05 Güncelleme: 23.10.2024 - 23:05
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        Dünya Bocce Şampiyonası başladı
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        Dünya Bocce Şampiyonası, Antalya'nın Kemer İlçesinde kortej yürüyüşüyle başladı.

        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 36 ülkeden 150 sporcu katılıyor.

        Salonun önünden başlayan kortej, Atatürk Bulvarı'ndan devam ederek açılış seremonisinin gerçekleştiği Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

        Burada konuşan Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, "Tüm sporcular burada güzel başarılar elde edecek. Kemer’e gelen sporcular ülkelerine döndüğü zaman Kemer’in tanıtımını en iyi şekilde yapacaklarından eminiz. Tüm sporculara da başarılar diliyorum." dedi.

        Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise Dünya Bocce Şampiyonası’na Kemer olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarına değinerek şampiyona için Kemer’e gelen tüm sporcuların Türk misafirperverliğini göreceğini belirtti.

        Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen de şampiyona ile ilgili bilgiler verdi.

        Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı.

        Yarın başlayacak müsabakalar, 27 Ekim Pazar günü final karşılaşmalarıyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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