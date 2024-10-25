İş Bankasından turizme 1 milyar dolarlık destek

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, turizm sektörü için 2025 sonuna kadar 1 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını ve ihtiyaç olması halinde bu miktarı artırabileceklerini söyledi.

Türkiye İş Bankasının sponsor olduğu 6. Antalya Turizm Fuarı, Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 350'ye yakın firmanın katılımıyla açıldı.

Yılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, fuara katılımın geçen yıla göre daha fazla olduğunu belirterek, bundan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

İş Bankası olarak sanayi, üretim, ihracat ve istihdamın artışı için her sektöre önemli destekler sunduklarını anlatan Yılmaz, turizmin de bundan faydalandığını ifade etti.

Yeşil mutabakat çalışmalarıyla turizm sektöründe enerji tasarrufu, kıt su kaynaklarının kullanımı, yeşil dönüşüm konularında bir değişim yaşandığını dile getiren Yılmaz, çevreci kredilerle turizmcilere finansman desteği sağladıklarını bildirdi. Yılmaz, turizmin 54 sektörü doğrudan, 100'ün üzerinde sektörü de dolaylı olarak etkileyen devasa bir alan olduğunu belirtti. Ülke ekonomisine önemli katkı sunan sektörün finansal olarak daima yanında olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Turizm sektöründe 2025 sonuna kadar 1 milyar dolarlık bir kaynak ayırdık. Çok ciddi bir kaynak. Eğer burada ihtiyaç hasıl olması durumunda da bunu artıracağımızı da ifade ettik. Bunu geniş bir fizibilite çalışması yaparak belirledik. İlave ihtiyaç olursa her daim İş Bankası olarak ikinci yüzyılda da sektörün yanında olacağız." diye konuştu.