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        İş Bankasından turizme 1 milyar dolarlık destek

        İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, turizm sektörü için 2025 sonuna kadar 1 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını ve ihtiyaç olması halinde bu miktarı artırabileceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:21 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:21
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        İş Bankasından turizme 1 milyar dolarlık destek
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        İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, turizm sektörü için 2025 sonuna kadar 1 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını ve ihtiyaç olması halinde bu miktarı artırabileceklerini söyledi.

        Türkiye İş Bankasının sponsor olduğu 6. Antalya Turizm Fuarı, Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 350'ye yakın firmanın katılımıyla açıldı.

        Yılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, fuara katılımın geçen yıla göre daha fazla olduğunu belirterek, bundan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

        İş Bankası olarak sanayi, üretim, ihracat ve istihdamın artışı için her sektöre önemli destekler sunduklarını anlatan Yılmaz, turizmin de bundan faydalandığını ifade etti.

        Yeşil mutabakat çalışmalarıyla turizm sektöründe enerji tasarrufu, kıt su kaynaklarının kullanımı, yeşil dönüşüm konularında bir değişim yaşandığını dile getiren Yılmaz, çevreci kredilerle turizmcilere finansman desteği sağladıklarını bildirdi.

        Yılmaz, turizmin 54 sektörü doğrudan, 100'ün üzerinde sektörü de dolaylı olarak etkileyen devasa bir alan olduğunu belirtti.

        Ülke ekonomisine önemli katkı sunan sektörün finansal olarak daima yanında olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Turizm sektöründe 2025 sonuna kadar 1 milyar dolarlık bir kaynak ayırdık. Çok ciddi bir kaynak. Eğer burada ihtiyaç hasıl olması durumunda da bunu artıracağımızı da ifade ettik. Bunu geniş bir fizibilite çalışması yaparak belirledik. İlave ihtiyaç olursa her daim İş Bankası olarak ikinci yüzyılda da sektörün yanında olacağız." diye konuştu.

        Yılmaz, otel yatırımlarından renovasyonlara, yeşil dönüşümden enerji kredilerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunarak ekosistemin tüm ihtiyaçlarına destek olduklarını aktardı.

        İş Bankası olarak finans kuruluşundan beklenenin dışında ekosistem alanında farklı projeler de hayata geçirdiklerine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Turizme doğrudan veya dolaylı etki eden unsurlar var. Mesela '81 İlde 81 Orman' projesi var. İstanbul Beyoğlu'ndaki Resim Heykel Müzemiz var. Türkiye'deki Patara, Zeugma, Nysa gibi kültür turizmine katkı sunacak hizmetlerimiz var. Sporla alakalı İstanbul Maratonu'ndan tutun son yapılan Paris Olimpiyatları'na kadar, hatta önümüzde 2-3 Kasım'da yapılacak olan İstanbul Maratonu'na kadar desteklerimiz var. Dolayısıyla biz turizmi ekosistem olarak görüyoruz. Bu ekosistemin tamamına dokunacak odaklı bir çalışma anlayışı yürütüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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