Antalya'dan denize salınan caretta carettalardan "Altın" Libya'da "Gümüş" ise Tunus'ta kışı geçirecek

Antalya'da "Miner Turtle (Madenci Kaplumbağa)" adlı Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi kapsamında yaklaşık 3,5 ay önce uydu cihazı takılan "Altın" ve "Gümüş" isimli iki caretta caretta, kışlayacakları kıyılara ulaştı.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ve TÜPRAG Metal Madencilik işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, 12 Temmuz'da Manavgat Kızılot Yuvalama Kumsalı'nda "Altın" ve "Gümüş" adı verilen iki caretta carettaya uydu izleme cihazı takıldı.

Daha sonra "Altın" ve "Gümüş", Ulualan Halk Plajı'ndan denizle buluşturuldu. Göç yolları, beslenme alışkanlıkları ve kış alanlarına ilişkin verilerin öğrenilmesi için takip edilen caretta carettaların kumsala ya da başka yönlere nasıl yöneldiği, yerin manyetik alanından, akıntının yönünden nasıl etkilendiği gibi veriler takip edildi. - Kışı geçirecekleri kumsala ulaştılar Verilere göre, caretta Altın'ın ilk durağı Bozyazı kumsalı oldu. Burada bir süre mola veren Altın, Afrika'nın kuzeyine doğru ilerleyerek Libya'nın Tobruk kıyılarına yaklaştı. Ardından yoluna doğu yönünde devam eden Altın, 3 bin 633 kilometre zorlu yolculuğun ardından Libya'nın Kirissah kıyılarına ulaştı. Altın'ın kış aylarını burada geçirmesi bekleniyor.

Kızılot kumsalına yuvaladıktan sonra rotasını doğrudan Akdeniz açıklarına çeviren Gümüş, Yunanistan'ın Karpathos Adası'nda mola verdi. Buradan İtalya'nın Sicilya Adası'na yönelen Gümüş, Tunus'un Hammamet Körfezi'ne ulaştı. Gümüş, yolculuğu boyunca 4 bin 760 kilometre yol katetti. - Göç yolu uydu sinyali ile izleniyor Miner Turtle Proje Koordinatörü biyolog Fatih Polat, carettaların yolculuğuna ilişkin verilerin kaplumbağaların denizdeki durumları hakkında bilgi alınması için önemli olduğunu belirtti.

Polat, "Bu veriler türlerin göç yolları, beslenme ve kışlama alanları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Aynı zamanda türün kaç kilometre yol aldığını, hangi sularda dolaştığını ve hangi ülkelere gittiğini de görebiliyoruz." ifadesini kullandı. TÜPRAG Sürdürülebilirlik ve Çevre Grup Müdürü Jale Şakıyan Ateş, proje sayesinde deniz kaplumbağalarına ilişkin bir farkındalık oluştuğunu söyledi. Deniz kaplumbağalarının biyolojik çeşitliliğin ve doğanın incelikli dengesinin temsilcisi olduğuna dikkati çeken Ateş, şunları kaydetti:

"Onların korunması sadece bir türü değil aynı zamanda deniz ekosisteminin tamamını güvene altına almak anlamına gelir. TÜPRAG olarak doğal kaynakların bilinçli kullanımıyla hem ekonomik büyüme hem de çevresel korumanın dengesini kararlılıkla korumaya devam edeceğiz." - "Çalışma neslin devamı için önemli" Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan da yumurtadan çıkarak denize ulaşan caretta carettaların dişi olanlarının 15-20 yıl sonra yine karaya çıktığını belirtti.