Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

Son 2 haftada gerçekleştirilen denetimlerde, 9 bin 459 sürücüye para cezası uygulandı.

Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 239 araç sürücüsü, 573 yolcu olmak üzere toplamda 812 yol kullanıcısına eğitim verildi.