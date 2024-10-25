Antalya'da 25 yıl 10 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Operasyonda birden fazla suçtan 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis ve 162 bin lira adli para cezasıyla aranan Ü.T. yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

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