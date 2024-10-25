Antalya'da jandarma tarafından aranan 215 kişi yakalandı
Antalya'da son 72 saat içinde çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 215 kişi yakalandı.
Antalya'da son 72 saat içinde çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 215 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT) tarafından çalışmalar yapıldı.
Düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 215 kişi yakalandı.
Yakalananlar hakkında adli işlem başlatıldı.
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