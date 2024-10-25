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        Antalya'da jandarma tarafından aranan 215 kişi yakalandı

        Antalya'da son 72 saat içinde çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 215 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 16:48 Güncelleme: 25.10.2024 - 18:31
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        Antalya'da jandarma tarafından aranan 215 kişi yakalandı
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        Antalya'da son 72 saat içinde çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 215 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT) tarafından çalışmalar yapıldı.

        Düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 215 kişi yakalandı.

        Yakalananlar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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