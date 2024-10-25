Başkan Böcek, Cittaslow Uluslararası Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cittaslow Uluslararası Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cittaslow (sakin şehirler) metropol ağına üye olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, İtalya'nın Roma şehrinde düzenlenen Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında Türkiye'yi temsil etti.

Toplantıda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Ağı Koordinatörü Muhittin Böcek, oy birliğiyle Cittaslow Uluslararası Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi.