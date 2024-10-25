Başkan Böcek, Cittaslow Uluslararası Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cittaslow Uluslararası Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cittaslow Uluslararası Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cittaslow (sakin şehirler) metropol ağına üye olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, İtalya'nın Roma şehrinde düzenlenen Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında Türkiye'yi temsil etti.
Toplantıda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Ağı Koordinatörü Muhittin Böcek, oy birliğiyle Cittaslow Uluslararası Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi.
Başkan Böcek, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Cittaslow hareketindeki rolünü güçlendirmeye yönelik vizyonunu geliştireceklerini söyledi.
Toplantıda ayrıca Antalya delegasyonunda yer alan Cittaslow Metropol Projesi Koordinatörü Cansel Tuncer, Antalya'nın mahalle bazlı sürdürülebilir kentsel gelişimine odaklanan "Metropol Projesi" ile ilgili sunum yaptı. Cittaslow Türkiye Ağı Teknik Koordinatörü Lokman Atasoy da Türkiye Cittaslow ağındaki son gelişmeler ve gelecek perspektifler üzerine görüşlerini paylaştı. Teknik koordinatör Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç ise yerel toplulukların sürdürülebilir uygulamalarla güçlendirilmesini amaçlayan "CittaPro Kapasite Geliştirme Programı" hakkında bilgi verdi.
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