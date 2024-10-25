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        Başkan Böcek, Cittaslow Uluslararası Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cittaslow Uluslararası Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 17:37 Güncelleme: 25.10.2024 - 17:38
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        Başkan Böcek, Cittaslow Uluslararası Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi
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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cittaslow Uluslararası Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cittaslow (sakin şehirler) metropol ağına üye olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, İtalya'nın Roma şehrinde düzenlenen Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında Türkiye'yi temsil etti.

        Toplantıda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Ağı Koordinatörü Muhittin Böcek, oy birliğiyle Cittaslow Uluslararası Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi.

        Başkan Böcek, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Cittaslow hareketindeki rolünü güçlendirmeye yönelik vizyonunu geliştireceklerini söyledi.

        Toplantıda ayrıca Antalya delegasyonunda yer alan Cittaslow Metropol Projesi Koordinatörü Cansel Tuncer, Antalya'nın mahalle bazlı sürdürülebilir kentsel gelişimine odaklanan "Metropol Projesi" ile ilgili sunum yaptı. Cittaslow Türkiye Ağı Teknik Koordinatörü Lokman Atasoy da Türkiye Cittaslow ağındaki son gelişmeler ve gelecek perspektifler üzerine görüşlerini paylaştı. Teknik koordinatör Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç ise yerel toplulukların sürdürülebilir uygulamalarla güçlendirilmesini amaçlayan "CittaPro Kapasite Geliştirme Programı" hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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