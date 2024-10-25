Antalya'da "Sanatın Işığında Cumhuriyet'in 101. Yılı Sergisi" açıldı

Sergi küratörü Doktor Öğretim Üyesi Zülbiye Sevgili Polat da sanatçıların özgün yorumları ve teknikleriyle yaptığı karma eserlerin sergide yer aldığını belirtti.

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