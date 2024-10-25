Antalya'da "Sanatın Işığında Cumhuriyet'in 101. Yılı Sergisi" açıldı
Antalya'da, "Sanatın Işığında Cumhuriyet'in 101. Yılı Sergisi" sanatseverlerin izlenimine sunuldu.
Antalya'da, "Sanatın Işığında Cumhuriyet'in 101. Yılı Sergisi" sanatseverlerin izlenimine sunuldu.
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fikret Otyam Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenledikleri 22. Geleneksel Ulusal-Davetli Cumhuriyet Sergisi'ne ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sergi küratörü Doktor Öğretim Üyesi Zülbiye Sevgili Polat da sanatçıların özgün yorumları ve teknikleriyle yaptığı karma eserlerin sergide yer aldığını belirtti.
Sergi, 31 Ekim'e kadar açık kalacak.
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