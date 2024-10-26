Alanya'da tur teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında seyreden tur teknesindeki turistler, yunusların gösterisini izledi.
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında seyreden tur teknesindeki turistler, yunusların gösterisini izledi.
Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistler, yunuslarla karşılaştı.
Aniden ortaya çıkan üç yunus, tekneyle yarışmaya başladı.
Dakikalarca teknenin yanı başında yüzen yunuslar, renkli görüntüler oluşturdu.
Turistlerin alkışlarının ardından yunuslar, teknenin yanından ayrıldı.
Yunuslar, tekne çalışanları ve turistler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
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