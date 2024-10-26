Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da tur teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi

        Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında seyreden tur teknesindeki turistler, yunusların gösterisini izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:37 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da tur teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında seyreden tur teknesindeki turistler, yunusların gösterisini izledi.

        Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistler, yunuslarla karşılaştı.

        Aniden ortaya çıkan üç yunus, tekneyle yarışmaya başladı.

        Dakikalarca teknenin yanı başında yüzen yunuslar, renkli görüntüler oluşturdu.

        Turistlerin alkışlarının ardından yunuslar, teknenin yanından ayrıldı.

        Yunuslar, tekne çalışanları ve turistler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, oyukta yakalandı!
        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, oyukta yakalandı!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        Afrika penguenleri 2035'te yok olacak
        Afrika penguenleri 2035'te yok olacak
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        "Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor"
        "Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor"
        Terörü lanetlediler
        Terörü lanetlediler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Türkiye implant ihracatında dünyada 17'nci sırada
        Türkiye implant ihracatında dünyada 17'nci sırada
        Süper Lig'de yarın Antalya derbisi heyecanı yaşanacak
        Süper Lig'de yarın Antalya derbisi heyecanı yaşanacak
        Ailesini ölümle tehdit edip, evi yakmaya kalkıştı
        Ailesini ölümle tehdit edip, evi yakmaya kalkıştı
        5 yıldızlı otellerde tahtakurusu alarmı; yumurtaları valizle taşınıyor
        5 yıldızlı otellerde tahtakurusu alarmı; yumurtaları valizle taşınıyor
        Doğal Yaşam Parkı sakinlerine 'lüks otel menüsü'
        Doğal Yaşam Parkı sakinlerine 'lüks otel menüsü'
        Antalya'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın öldü
        Antalya'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın öldü