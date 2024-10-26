Antalya'da endemik bitkilerin korunması için sürdürülebilirlik projesi başlatıldı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki endemik bitki ve çiçek türlerinin korunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılması için proje başlatıldı.

Ela Excellence Resort Belek'in biyolojik çeşitliliği korumak ve sürdürülebilir turizmi desteklemek amacıyla Antalya Orkideleri ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) ile işbirliği yaptığı proje tanıtıldı.

Özak Global Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can Akbalık, otelin bahçesinde düzenlenen basın toplantısında, "Kemer bölgesindeki endemik bitki türlerinin korunmasını ve çoğaltılmasını sağlayacak projeyle bölgeye özgü endemik türlerin gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyoruz." dedi.

ANTOK Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Gökhan Deniz de projeyle Kemer bölgesindeki endemik bitki türlerinin belirleneceğini ve haritalandırılacağını söyledi. Nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin korunması ve çoğaltılmasının önemine işaret eden Deniz, "Bölgenin doğal güzelliklerinin korunarak sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, yerel halkın çevre bilinci ve duyarlılığının artırılması ve bilimsel araştırmalara katkı sağlanmasını amaçlıyoruz." dedi. ANTOK AR-GE Sorumlusu Pınar Kınık da projenin Antalya biyoçeşitliliğinin yanı sıra Beydağları (Olimpos) Sahil Milli Parkı florası üzerine yürütülen araştırmaya önemli katkı sağlayacağını ifade etti.