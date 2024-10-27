Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı
Antalya'da deniz manzarasını seyretmek için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.
Antalya'da deniz manzarasını seyretmek için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.
Konyaaltı ilçesinde sahilin yakınındaki kayalıklara tırmanan Nurettin Mücahit Akdoğan (26) mahsur kaldı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve AFAD ekipleri, halatlar yardımıyla ulaştıkları Akdoğan'ı kurtardı.
Yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Akdoğan, yürüyerek bölgeden uzaklaştı.
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