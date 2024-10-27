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        Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Antalya'da deniz manzarasını seyretmek için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 11:14 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:19
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        Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı
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        Antalya'da deniz manzarasını seyretmek için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Konyaaltı ilçesinde sahilin yakınındaki kayalıklara tırmanan Nurettin Mücahit Akdoğan (26) mahsur kaldı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ve AFAD ekipleri, halatlar yardımıyla ulaştıkları Akdoğan'ı kurtardı.

        Yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Akdoğan, yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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