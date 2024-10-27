Antalya'da balık tutarken kayalıklardan düşen kişi öldü

Sahil Güvenlik ekibi Şanlı'yı bulunduğu yerden bota alarak karaya çıkardı. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Şanlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, Kaş Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri sevk edildi.

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