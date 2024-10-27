Antalya Devlet Opera ve Balesi "IV. Murad" operasını sahneledi

Başkemancısı Koray Önel'in olduğu eserin dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Gazal Ertan ve ışık tasarımını Mustafa Eski üstlendi.

Antalya DOB Korosu ve Orkestrası eşliğinde sahnelenen eserde orkestra şefliğini Hakan Kalkan, koro şefliğini de Mahir Seyrek yaptı.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sergilenen opera, sanatseverlerin beğenisini topladı.

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