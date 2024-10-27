Alanya Triatlon Yarışları sona erdi

Elit erkekler kategorisinde ise ilk 3 sırayı Fransız sporcular aldı. Thomas Hansmaennel 50 dakika 58 saniyeyle birinciliği, Guillaume Hay 51 dakika ile ikinciliği, Basile Fouchard da 51 dakika 5 saniyeyle üçüncülüğü elde etti.

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