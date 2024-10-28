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        Öğretmenlerden "Cumhuriyete ve Bayrağa Saygı Doğa Yürüyüşü" etkinliği

        Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla Termessos Antik Kenti'nde "Cumhuriyete ve Bayrağa Saygı Doğa Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 10:10 Güncelleme: 28.10.2024 - 10:21
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        Öğretmenlerden "Cumhuriyete ve Bayrağa Saygı Doğa Yürüyüşü" etkinliği
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        Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla Termessos Antik Kenti'nde "Cumhuriyete ve Bayrağa Saygı Doğa Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirdi.

        Öğretmenlerin Cumhuriyete ve ay-yıldızlı bayrağa olan bağlılıklarını göstermek ve gençlere örnek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte dev Türk bayrağı açıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, etkinlik ile Cumhuriyet ve bayrağa olan sevgi ve saygılarını en güzel şekilde ifade ettiklerini belirtti.

        Yavuz, tarihin ve doğanın buluştuğu Termessos'ta Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma konusundaki kararlılıklarını yansıttıklarını kaydetti.

        Yürüyüşe Kepez İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abbas Doğan ve okul müdürleri de katıldı.

        Galeri
        Galeri

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