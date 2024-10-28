Öğretmenlerden "Cumhuriyete ve Bayrağa Saygı Doğa Yürüyüşü" etkinliği

Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla Termessos Antik Kenti'nde "Cumhuriyete ve Bayrağa Saygı Doğa Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirdi.

Öğretmenlerin Cumhuriyete ve ay-yıldızlı bayrağa olan bağlılıklarını göstermek ve gençlere örnek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte dev Türk bayrağı açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, etkinlik ile Cumhuriyet ve bayrağa olan sevgi ve saygılarını en güzel şekilde ifade ettiklerini belirtti.

Yavuz, tarihin ve doğanın buluştuğu Termessos'ta Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma konusundaki kararlılıklarını yansıttıklarını kaydetti.