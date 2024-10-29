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        Antalya'da tırmanış yaparken kayalıktan düşen Alman turist öldü

        Antalya'da kayalık alanda tırmanış yapan Alman turist, düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 13:57 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:57
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        Antalya'da tırmanış yaparken kayalıktan düşen Alman turist öldü
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        Antalya'da kayalık alanda tırmanış yapan Alman turist, düşerek hayatını kaybetti.

        Büyük Çaltıcak Plajı ile Kargıcak mevkisi arasındaki ormanlık ve kayalık alanda tırmanış yapan Hünersen Köckrtiz (63), yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü.

        Alman turistin düştüğünü fark eden bir kişinin ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Köckrtiz'in cesedi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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