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        Aksu'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Antalya'nın Aksu ilçesinde bir otomobilde seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 13:33 Güncelleme: 30.10.2024 - 13:39
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        Aksu'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde bir otomobilde seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hamide Durmuşer'in kullandığı 07 BGG 565 plakalı otomobilde Serik Caddesi'nde Antalya istikametine giderken yangın çıktı.

        Aracını yol kenarına park eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.

        Sürücü Hamide Durmuşer, gazetecilere, iş yerini açmak için geldiğini ancak anahtarı evde unutunca geri döndüğünü söyledi.

        Hareket halindeyken aracın çakmaklık kısmından duman çıktığını gördüğünü belirten Durmuşer, "Küçük bir alev vardı. Etraftan su aramaya başladım. Suyu bulup gelene kadar alev büyüdü, sonra da aracımın tamamı yandı." dedi.

        Galeri
        Galeri

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