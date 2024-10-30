Aksu'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

Hareket halindeyken aracın çakmaklık kısmından duman çıktığını gördüğünü belirten Durmuşer, "Küçük bir alev vardı. Etraftan su aramaya başladım. Suyu bulup gelene kadar alev büyüdü, sonra da aracımın tamamı yandı." dedi.

Sürücü Hamide Durmuşer, gazetecilere, iş yerini açmak için geldiğini ancak anahtarı evde unutunca geri döndüğünü söyledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.