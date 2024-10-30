Antalya'da ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ambulansa kasıtlı olarak yol vermediği gerekçesiyle gözaltına alınan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Taşağıl Mahallesi D-400 kara yolunda, 28 Ekim'de saat 03.08'de bir otomobilin özel hastaneye ait ambulansa yol vermediğine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yapıldı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmasında, Serik'ten Manavgat istikametine seyir halindeki O.Ç'nin kullandığı otomobilin yine aynı istikamette seyir halinde ilerleyen ambulansa kasıtlı olarak yol vermediği ve hızını yavaşlattığı tespit edildi.