Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Göz hekimleri Antalya'da "58. Ulusal Kongre"de buluşacak

        Türk Oftalmoloji Derneği'nin (TOD) Antalya'da 20-24 Kasım'da düzenleyeceği "58. Ulusal Kongresi"nde 2 bin göz hekimi bir araya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:11 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göz hekimleri Antalya'da "58. Ulusal Kongre"de buluşacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Oftalmoloji Derneği'nin (TOD) Antalya'da 20-24 Kasım'da düzenleyeceği "58. Ulusal Kongresi"nde 2 bin göz hekimi bir araya gelecek.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en köklü meslek kuruluşlarından biri olan TOD, Türk göz hekimlerinin mesleki becerilerini ve deneyimlerini artırmak amacıyla kongre düzenleyecek.

        Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek "58. Ulusal Kongre", 5 gün boyunca Türkiye'nin ve dünyanın alanında uzman ve deneyimli göz hekimlerini ağırlayacak.

        Kongreye, göz hastalıkları ve göz sağlığı alanında yurt içi ve dışından yaklaşık 2 bin göz hekimi, 30'u yabanı 450 konuşmacı katılacak, 90 firma ve 350 firma temsilcisi yer alacak.

        Paneller, kurslar, yuvarlak masa toplantıları, video oturumları, sözlü sunumlar, poster etkinlikleri ve uydu toplantılarının yapılacağı kongrede, göz sağlığıyla ilgili Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmeler, yenilikler, son geliştirilen tedavi yöntemleri ele alınacak.

        TOD Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, kongrenin hazırlık sürecinin bir yıl sürdüğünü, bilimsel açıdan zengin bir program olacağını belirtti.

        Ulusal kongreyi uluslararası düzeye taşımak ve yurt dışından meslektaşların da katılımını arttırmak amacıyla bu yıl daha fazla salonda yabancı dillere tercüme yapılacağını aktaran Atilla, katılımcıların bilgi ve tecrübelerini zenginleştireceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Ambulans bebek için yola çıktı! İnatla yol vermedi! Sıcak gelişme!
        Ambulans bebek için yola çıktı! İnatla yol vermedi! Sıcak gelişme!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        Şeker mi şaka mı?
        Şeker mi şaka mı?
        Yapay zekaya KDV geliyor
        Yapay zekaya KDV geliyor
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        Trump Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları sonlandırmasını istedi mi?
        Trump Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları sonlandırmasını istedi mi?
        2 bölge için yağmur uyarısı
        2 bölge için yağmur uyarısı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        Perakende ve telekomun görünümü ne?

        Benzer Haberler

        Antalya Düşünce Platformu üyelerine "markalaşma" anlatıldı
        Antalya Düşünce Platformu üyelerine "markalaşma" anlatıldı
        Aracıyla hiç gitmediği İstanbul'dan ceza geldi
        Aracıyla hiç gitmediği İstanbul'dan ceza geldi
        Antalya'da ambulansa yol vermeyen otomobilin sürücüsü tutuklandı
        Antalya'da ambulansa yol vermeyen otomobilin sürücüsü tutuklandı
        Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
        Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Antalya'da ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
        Antalya'da ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı