Serik'te ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi
Serik ilçesinde ev ve işyerlerinde yapılan aramada ruhsatsız 4 av tüfeği ele geçirildi.
Serik ilçesinde ev ve işyerlerinde yapılan aramada ruhsatsız 4 av tüfeği ele geçirildi.
Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ruhsatsız silah bulunduran şahıslarla ilgili yapılan çalışmada, 7 ev 2 işyerinde arama yapıldı.
Aramalarda, ruhsatsız 4 av tüfeği ve 218 fişek ele geçirildi.
Şüpheli 3 kişiye, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.
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