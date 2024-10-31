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        Serik'te ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi

        Serik ilçesinde ev ve işyerlerinde yapılan aramada ruhsatsız 4 av tüfeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:20 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:58
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        Serik'te ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi
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        Serik ilçesinde ev ve işyerlerinde yapılan aramada ruhsatsız 4 av tüfeği ele geçirildi.

        Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ruhsatsız silah bulunduran şahıslarla ilgili yapılan çalışmada, 7 ev 2 işyerinde arama yapıldı.

        Aramalarda, ruhsatsız 4 av tüfeği ve 218 fişek ele geçirildi.

        Şüpheli 3 kişiye, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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