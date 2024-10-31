Serik'te ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ruhsatsız silah bulunduran şahıslarla ilgili yapılan çalışmada, 7 ev 2 işyerinde arama yapıldı.

Serik ilçesinde ev ve işyerlerinde yapılan aramada ruhsatsız 4 av tüfeği ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.