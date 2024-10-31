Antalya Büyükşehir Belediyesi üreticilere 85 milyon lira enerji desteği verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla 19 ilçedeki 53 sulama kooperatifine 2024'te 85 milyon lira enerji desteği sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, enerji desteği belediye tarafından kurulan güneş enerji santralleri aracılığıyla gerçekleşti.

Kumluca Yenicepınar Tarımsal Sulama Kooperatifi Başkanı Duran Acarbulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kurduğu kapalı devre sistemi ve sağladığı enerji desteğiyle kazançlarının arttığını belirtti.

Bu sayede ekilen arazi miktarının da arttığını kaydeden Acarbulut, "Sulama sorunumuz varken ekin ekiyor, yarım dönüm serayla geçimimizi sağlıyorduk. Büyükşehir Belediyemiz sorunumuzu çözdü, iki bin dönüm arazi sulama suyuna kavuştu. Artık ne kadar ekilebilecek arazimiz varsa hepsini kullanabiliyoruz. Ayrıca enerji desteği de alıyoruz. Avrupa tarzı kapya, Şili ve Kaliforniya biber çeşitlerini yetiştirip, ciddi kazanç elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.