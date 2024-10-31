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        Antalya'da kahve festivali düzenlenecek

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 22-24 Kasım'da kahve festivali gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:56 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:56
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        Antalya'da kahve festivali düzenlenecek
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 22-24 Kasım'da kahve festivali gerçekleştirilecek.

        Dreams Sales Machine tarafından organize edilen festival, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Antalya'da kahve sevenleri ağırlayacak.

        Cam Piramit'te yapılacak festivalde kahve endüstrisi paydaşları bir araya gelecek.

        Nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kavurmahaneler, artizan lezzetler, uluslararası ve ulusal büyük kahve markaları, makine, ekipmanların sergileneceği festival, katılımcılar özel tadımlar, atölye uygulamaları, seminerler, canlı konserler ve sahne performanslarıyla dolu bir etkinliğe sahne olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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