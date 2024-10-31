Antalya'da kahve festivali düzenlenecek

Nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kavurmahaneler, artizan lezzetler, uluslararası ve ulusal büyük kahve markaları, makine, ekipmanların sergileneceği festival, katılımcılar özel tadımlar, atölye uygulamaları, seminerler, canlı konserler ve sahne performanslarıyla dolu bir etkinliğe sahne olacak.

Dreams Sales Machine tarafından organize edilen festival, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Antalya'da kahve sevenleri ağırlayacak.

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